Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Oğlum, eğer yaptığın iş bir hardal tanesi kadar bile olsa ve bir taş içine girse yahut göklerde veya yerde gizlenmiş olsa, Allah onu ortaya çıkarır. Muhakkak ki Allah en gizli işleri bütün inceliğiyle bilir; O herşeyden hakkıyla haberdardır.

Lokman Sûresi: 16

HADİS:

Karada şehit olanın kul hakkı ve emanet hariç bütün günahları affedilir. Denizde şehit olanın ise kul hakkı ve emanet de dahil bütün günahları, affedilir.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 4906