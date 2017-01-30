Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Gururlanıp insanlardan yüzünü çevirme; yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayan ve övünenleri sevmez. Lokman Sûresi: 18 HADİS: Enes (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor: Koyun ve keçi berekettir. Kuyu berekettir. Tandır berekettir. Ocak berekettir. Hatib’in Tarih’inden. Camiü’s-Sağir Hadis No: 4922

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