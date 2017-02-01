Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Görmedin mi, göklerde ve yerde ne varsa Allah sizin hizmetinize verdi, gizli ve açık nimetlerini size bol bol ihsân etti. Fakat insanlardan öylesi vardır ki, ne bir ilme, ne bir yol göstericiye, ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında mücâdele ederler. Lokman Sûresi: 20 HADİS: Ebu Said’den (ra) rivayetle: Gizli şirk kişinin, makam sahibi birisinin gözüne girmek için amel işlemesidir. Hâkim’in Müstedrek’inden. Camiü’s-Sağir Hadis No: 4932

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