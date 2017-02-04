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4 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Günün Ayet ve Hadisi

04 Şubat 2017, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Kâfirin küfrü seni üzmesin. Onların dönüşü Bizedir; yaptıklarını Biz onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah gönüllerde saklı olanı bilir.

Lokman Sûresi: 23

HADİS:

Cabir ibni Atik’den (ra) rivayetle:

Allah yolunda öldürülmenin dışında yedi çeşit şehidlik vardır: Allah yolunda öldürülen şehiddir. Taundan ölen şehiddir. Suda boğulan şehiddir. Zâtü’l-cenb hastalığından ölen şehiddir. Yıkık altında kalıp ölen şehiddir. Hamileyken veyahut da doğumda ölen kadın şehiddir.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 4952

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