Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Kâfirin küfrü seni üzmesin. Onların dönüşü Bizedir; yaptıklarını Biz onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah gönüllerde saklı olanı bilir. Lokman Sûresi: 23 HADİS: Cabir ibni Atik’den (ra) rivayetle: Allah yolunda öldürülmenin dışında yedi çeşit şehidlik vardır: Allah yolunda öldürülen şehiddir. Taundan ölen şehiddir. Suda boğulan şehiddir. Zâtü’l-cenb hastalığından ölen şehiddir. Yıkık altında kalıp ölen şehiddir. Hamileyken veyahut da doğumda ölen kadın şehiddir.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 4952

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