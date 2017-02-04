Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kâfirin küfrü seni üzmesin. Onların dönüşü Bizedir; yaptıklarını Biz onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah gönüllerde saklı olanı bilir.
Lokman Sûresi: 23
HADİS:
Cabir ibni Atik’den (ra) rivayetle:
Allah yolunda öldürülmenin dışında yedi çeşit şehidlik vardır: Allah yolunda öldürülen şehiddir. Taundan ölen şehiddir. Suda boğulan şehiddir. Zâtü’l-cenb hastalığından ölen şehiddir. Yıkık altında kalıp ölen şehiddir. Hamileyken veyahut da doğumda ölen kadın şehiddir.
Camiü’s-Sağir Hadis No: 4952