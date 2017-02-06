Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
And olsun ki, onlara “Gökleri ve yeri yaratan kimdir?” diye sorsan, elbette “Allah” derler. De ki: Hamd Allah’a mahsustur. Doğrusu onların çoğu bilmezler.
Lokman Sûresi: 25
HADİS:
Nuaym ibni Hebbar’dan (ra) rivayetle:
Allah yolunda ilk safta ve yüzünü çevirmeden öldürülünceye kadar savaşıp şehit olanlar Cennetin en yüksek köşklerinde buluşacaklardır. Rabbin onlara rahmetiyle gülecektir. Yüce Allah mü’min kuluna gülerse artık onun için hesap yoktur.
Camiü’s-Sağir Hadis No: 4958