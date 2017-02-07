Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Şüphesiz ki Allah herşeyden müstağnîdir ve hamd edilmeye lâyıktır. Lokman Sûresi: 26 HADİS: Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor: Şehitler, Allah katında ve gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı Kıyamet Gününde Arş’ın gölgesinde miskten bir tepe ve Yakut’tan minberler üzerinde otururlar. Rabb onlara der: “Size verdiğim sözde durmadım mı? Size olan va’dimi yerine getirmedim mi?” Onlar, “Rabbimize yemin olsun ki verdiğin sözde durdun, bize olan va’dini yerine getirdin” derler. Camiü’s-Sağir Hadis No: 4957

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