Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Şüphesiz ki Allah herşeyden müstağnîdir ve hamd edilmeye lâyıktır.
Lokman Sûresi: 26
HADİS:
Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor:
Şehitler, Allah katında ve gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı Kıyamet Gününde Arş’ın gölgesinde miskten bir tepe ve Yakut’tan minberler üzerinde otururlar. Rabb onlara der: “Size verdiğim sözde durmadım mı? Size olan va’dimi yerine getirmedim mi?” Onlar, “Rabbimize yemin olsun ki verdiğin sözde durdun, bize olan va’dini yerine getirdin” derler.
Camiü’s-Sağir Hadis No: 4957