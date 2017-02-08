Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa, arkasından buna yedi deniz daha ilâve edilse, Allah’ın kelimeleri yazmakla tükenmezdi. Şüphesiz ki Allah’ın kudreti herşeye galiptir; O’nun her işi hikmet iledir.
Lokman Sûresi: 27
HADİS:
Cabir’den (ra) rivayetle:
Şeytanlar elbiselerinizi kullanırlar. Öyleyse biriniz elbisesini çıkardığında bir daha giyinceye kadar onu katlasın. Çünkü şeytan katlanmış bir elbiseye giremez.
Camiü’s-Sağir Hadis No: 4966