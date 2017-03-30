Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Halbuki onlar geri dönmeyeceklerine dâir evvelce Allah’a söz vermişlerdi. Allah’a verilen sözün ise hesabı sorulacaktır. Ahzab Sûresi: 15 HADİS: Hz. Enes’den (ra) rivayetle: Susmak ahlâkın efendisidir. Ölçüsüz şaka yapan hafife alınır. Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden. Camiü’s-Sağir, No: 5160 Cevşen Meali 1. Ey cömertlik ve ihsan sahibi, 2. Ey fazl ve iyilik sahibi, 3. Ey emniyet ve emân sahibi, 4. Ey kudsiyet ve kemalât sahibi, 5. Ey hikmet ve beyan sahibi, 6. Ey rahmet ve rıdvan sahibi, 7. Ey kesin delil ve bürhan sahibi, 8. Ey azamet ve saltanat sahibi, 9. Ey af ve mağfiret sahibi, 10. Ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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