Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: De ki: Ölümden veya öldürülmekten kaçsanız da, bu size bir fayda vermez. Faydası olsa bile pek azdır. Ahzab Sûresi: 16 HADİS: Hz. Osman ibni Ebi’l-As (ra) rivayet ediyor: Oruç bir kalkandır. Kul onunla kendisini Cehennem ateşinden korur. Taberanî’nin Kebîr’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5166 Cevşen Meali 1. Ey herşeyin Rabbi, 2. Ey herşeyin ilâhı, 3. Ey herşeyin yaratıcısı, 4. Ey herşeyin üzerinde olan, 5. Ey herşeyden önce olan, 6. Ey herşeyden sonra olan, 7. Ey herşeyi bilen, 8. Ey herşeye gücü yeten, 9. Ey herşeyin Sânii, 10. Ey herşey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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