Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

De ki: O sizin hakkınızda bir kötülük dilemiş olsa, Allah’tan başka sizi kim koruyabilir? Veya size bir rahmet dilese O’na kim mâni olabilir? Onlar Allah’tan başka kendilerine ne bir dost, ne de bir yardımcı bulamazlar.



Ahzab Sûresi: 17

HADİS:

Hz. Âmir İbni Mes’ud’dan (ra) rivayetle:

Kışın oruç tutmak, meşakkatsiz elde edilen bir ganimettir.



Camiü’s-Sağir, No: 5167

Cevşen Meali

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

1. Ey kalblerde îman nûrunu yakan ve kullarına huzur ve güven ve­ren Mü’min,

2. Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin,

3. Ey bütün mahlûkàtı yoktan meydana getiren Mükevvin,

4. Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden Mü­lakkin,

5. Ey kulları için açıklanması gereken herşeyi beyân eden Mübeyyin,

6. Ey musîbetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Mü­hev­vin,

7. Ey herşeyi münâsip şekilde süsleyen Müzeyyin,

8. Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzım,

9. Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin,

10. Ey herşeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen Mülevvin,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.