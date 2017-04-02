Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Sizi muhârebeden alıkoyan ve kardeşlerine, “Bize gelin” diyen münâfıkları Allah çok iyi biliyor. Zaten onların pek azı savaşa gelir.

Ahzab Sûresi: 18

HADİS:

Hz. Enes (ra) rivayet ediyor:

Oruç iç organları inceltir. Eti eritir ve Cehennem ateşinin hararetinden uzaklaştırır. Şüphesiz Allah’ın hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hatır ve hayaline gelmeyen nimetleri ihtiva eden bir sofrası vardır. Bu sofraya, ancak oruçlular otururlar.

Camiü’s-Sağir, No: 5168

Cevşen Meali

1. Ey mülkünde dâim olan,

2. Ey celâlinde azîm olan,

3. Ey saltanatında kadîm olan,

4. Ey kullarına rahmet eden,

5. Ey herşeyi bilen,

6. Ey emirlerine uymayana halîm olan,

7. Ey kendisine ümit bağlayana kerîm olan,

8. Ey ölçülerinde hikmetli olan,

9. Ey hükmünde lütuf sahibi olan,

10. Ey lütfunda kadîr olan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

