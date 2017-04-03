Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Gelseler bile size karşı yardımda çok cimri davranırlar. İçlerine korku düşünce, üzerlerine ölüm baygınlığı çökmüşçesine gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku geçip gidince de, ganimete olan düşkünlükleri yüzünden keskin dilleriyle size sataşırlar. Onlar îmân etmemiş, Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu ise Allah için pek kolaydır.

Ahzab Sûresi: 19

HADİS:

Hz. Ebu Hüreyre’den (ra) rivayetle:

Beş vakit namaz, iki Cuma namazı ve iki Ramazan ayı büyük günahlardan sakınıldığı sürece aralarındaki küçük günahları affettirirler.

Camiü’s-Sağir, No: 5170

Cevşen Meali

1. Ey fazlından başka birşey ümit edilmeyen,

2. Ey adâletinden başka birşeyden korkulmayan,

3. Ey iyiliğinden başka birşey beklenmeyen,

4. Ey affından başka birşey istenmeyen,

5. Ey mülkünden başkası devam etmeyen,

6. Ey saltanâtından başka saltanat bulunmayan,

7. Ey bürhanlarından başka bürhan bulunmayan,

8. Ey rahmeti herşeyi kuşatmış olan,

9. Ey rahmeti gazâbını geçmiş olan,

10. Ey ilmiyle herşeyi kuşatmış olan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

