Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Onlar, düşman ordularının henüz çekilmediğini sanıyorlardı. Eğer o ordular tekrar gelecek olsa, isterler ki, kendileri çölde bedevîler arasında bulunsunlar da, hakkınızdaki haberleri uzaktan alsınlar. Zâten içinizde bulunsalar bile pek az savaşırlardı. Ahzab Sûresi: 20 HADİS: Bera (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor: Haramdan sakınmada titizlik gösteren kimsenin arkasında namaz kılmak makbuldür. Böyle bir kimseye hediye vermek makbuldür. Onunla beraber oturmak ibadettir. Onunla fikir alışverişinde bulunmak sadakadır. Camiü’s-Sağir, No: 5184 Cevşen Meali 1. Ey tasayı kaldıran, 2. Ey gamı gideren, 3. Ey günahı affeden, 4. Ey tevbeyi kabul eden, 5. Ey yaratılmışların yaratıcısı, 6. Ey vaadinde sâdık olan, 7. Ey yavrulara rızık veren, 8. Ey sözünü yerine getiren, 9. Ey gizliyi bilen, 10. Ey tohumu yarıp süm­büllen­di­ren, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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