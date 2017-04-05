Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

And olsun ki, Allah’ın rahmetini ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için, Allah’ın Resulünde size güzel bir nümune vardır.



Ahzab Sûresi: 21

HADİS:

Hz. Ali’den (ra) rivayetle Resulullah Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Namaz imanın direğidir. Cihad amelin zirvesidir. Zekât ise, bu ikisinin arasında yer alır.



Camiü’s-Sağir, No: 5187

Cevşen Meali

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

1. Ey herşeyiyle yüce olan Alî,

2. Ey sözünde vefâlı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî,

3. Ey mü’minlerin dostu olan Velî,

4. Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Ganî,

5. Ey sonsuz servet ve tükenmez hazîneler sahibi Melî,

6. Ey her cihetten temiz ve pâk olan Zekî,

7. Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Razî,

8. Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı ap açık görünen Bedî,

9. Ey şiddet-i zuhûrundan gizlenen Hafî,

10. Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavî,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.