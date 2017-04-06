Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Mü’minler düşman ordularını gördüklerinde, “Allah’ın ve Resulünün bize vaad ettiği nusret ve zafer budur. Allah da, Resulü de doğru söylemiştir” dediler. Bu, onların ancak îmânını ve Allah’a teslimiyetini arttırmıştır.



Ahzab Sûresi: 22

HADİS:

Hz. İbni Abbas (ra) rivayet ediyor:

Namaz imanın ölçeğidir. Kim o ölçeği tam doldurursa mükâfatını da tam alır.

Camiü’s-Sağir, No: 5188

Cevşen Meali

1. Ey güzeli açığa çıkaran,

2. Ey çirkinin üzerini örten,

3. Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan,

4. Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan,

5. Ey affı büyük olan,

6. Ey günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan,

7. Ey mağfireti geniş olan,

8. Ey rahmeti bol veren,

9. Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi, 10. Ey bütün şikâyetler kendisinde son bulan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.