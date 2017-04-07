Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Mü’minlerden, Resulullah ile beraber olacaklarına dâir Allah’a verdikleri söze sâdık kalan nice kimseler vardır. Onlardan kimi verdiği sözü tamamen yerine getirerek şehidliğe kavuştu; kimi de böyle güzel bir âkıbeti beklemektedir. Onlar, sözlerini hiçbir şekilde değiştirmemişlerdir.

Ahzab Sûresi: 23

HADİS:

Hz. İbni Ömer’den (ra) rivayetle:

Namaz şeytanın yüzünü karartır. Zekât ve sadâka onun belini kırar. Allah için karşılıklı sevgi ve güzel işler yapmak suretiyle kendini Allah’a ve insanlara sevdirme onun soyunu keser. Bunları yaptığınızda o sizden Güneşin doğduğu yer ile battığı yer arasındaki mesafe kadar uzaklaşır.

Camiü’s-Sağir, No: 5189

Cevşen Meali

1. Ey bol nîmet sahibi,

2. Ey geniş rahmet sahibi,

3. Ey tam hikmet sahibi,

4. Ey kâmil kudret sahibi,

5. Ey kesin hüccet sahibi,

6. Ey açık ikram sahibi,

7. Ey yüce sıfat sahibi,

8. Ey dâim izzet sahibi,

9. Ey metin kuvvet sahibi,

10. Ey geçmiş minnet sahibi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.