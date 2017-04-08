Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Allah sâdıkları sadâkatleri sebebiyle mükâfatlandırır; münâfıklara da dilerse azap verir yahut tevbe nasip eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Ahzab Sûresi: 24 HADİS: Hz. Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor: Namaz Sırat Köprüsü üzerinde nurdur. Kim ki Cuma günü bana seksen defa salâvat getirirse seksen yıllık küçük günahları affedilir. Camiü’s-Sağir, No: 5191 Cevşen Meali 1. Ey hükmedenlerin en hükmedicisi, 2. Ey âdillerin en adâletlisi, 3. Ey doğruların en doğrusu, 4. Ey varlığı açık olanların en açığı, 5. Ey temiz olanların en temizi, 6. Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan, 7. Ey hesâba çekenlerin en sür’atlisi, 8. Ey işitenlerin en iyi işiticisi, 9. Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi, 10. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, 11. Ey şefaat edenlerin en şefaat edicisi, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Okunma Sayısı: 708

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.