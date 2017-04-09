Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: O kâfirler umduklarından hiçbirisine erişemeden Allah onları öfkeleriyle birlikte geri gönderdi. Mü’minlere de savaşı kendilerinden uzaklaştırmak için Allah’ın yardımı kâfi geldi. Allah dilediğini yapmaya kàdirdir; O’nun kudreti herşeye galiptir. Ahzab Sûresi: 25 HADİS: Hz. Ebu Ubeyde’den (ra) rivayetle: Oruç, kişi onu günahlarla delmedikçe, bir kalkandır. Neseî, Sıyam: 43; Müsned, 1:195, 196. Camiü’s-Sağir, No: 5196 Cevşen Meali 1. Ey semâları yoktan yaratan, 2. Ey karanlıkları meydana getiren, 3. Ey gizlilikleri bilen, 4. Ey için için üzülenlere acıyan, 5. Ey utanılacak şeyleri örten, 6. Ey belâları defeden, 7. Ey ölüleri dirilten, 8. Ey sevapları kat kat yazan, 9. Ey bereketleri indiren, 10. Ey cezâları şiddetli olan, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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