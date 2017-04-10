Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Kitap ehlinden olup da o kâfirlere arka çıkanları ise Allah kalelerinden indirip yüreklerine korku saldı ki, siz onlardan bir kısmını öldürüp bir kısmını da esir alıyordunuz.

Ahzab Sûresi: 26

HADİS:

Hz. Aişe (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:

Oruç, Cehennem ateşine karşı bir kalkandır. Oruç tutan kişi, o gün kimseye karşı bir sataşmada bulunmasın. Herhangi bir kimse kendisine sataşırsa ona dil uzatıp sövmesin ve “Ben oruçluyum” desin. Muhammed’in canı kudreti elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.

Camiü’s-Sağir, No: 5199

Cevşen Meali

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

1. Ey her varlığa münâsip şekil giydiren Musavvir,

2. Ey herşeyin plân ve programını ölçülü yapan Mukaddir,

3. Ey herşeyi maddî ve mânevî kirlerden temizleyen Mutahhir,

4. Ey nûruyla herşeyi nurlandıran Münevvir,

5. Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim,

6. Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir,

7. Ey hayırlı işleri kolaylaştıran Müyessir,

8. Ey kullarını azâbıyla korkutan Münzir,

9. Ey kullarını Cennet ve diğer mükâfatlarla müjdeleyen Mübeşşir,

10. Ey bütün kâinatı tam bir nizam içinde idâre eden Müdebbir,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.