Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Allah sizi onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve daha önce ayak basmadığınız topraklara vâris kıldı. Allah herşeye hakkıyla kàdirdir. Ahzab Sûresi: 27 HADİS: Ebu Hüreyre’den (ra) rivayetle: Oruç sabrın yarısıdır. Herşeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur. Beyhakì'nin şi'bü'l-İman'ından.

Camiü’s-Sağir, No: 5201 Cevşen Meali 1. Ey Beytü'l-Haramın Rabbi, 2. Ey haram ayların sahibi, 3. Ey Mescidü'l-Haramın Rabbi, 4. Ey haram belde olan Mekke'nin Rabbi, 5. Ey Rükn-ü Hacerü'l-Esved ve Makàm-ı İbrâhim'in Rabbi, 6. Ey Meş'arü'l-Haramın Rabbi, 7. Ey helâl ve haramın Rabbi, 8. Ey nur ve karanlığın Rabbi, 9. Ey tahiyyât ve selâmın Rabbi, 10. Ey celâl ve ikrâmın Rabbi, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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