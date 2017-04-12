Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Ey Peygamber, hanımlarına de ki: “Eğer Dünya hayatını ve zevkini istiyorsanız, gelin, boşanma bedelinizi verip sizi güzellikle serbest bırakayım.



Ahzab Sûresi: 28

HADİS:

Hz. Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Oruçta riya yoktur. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “O benim içindir. Onun mükâfatını da Ben veririm. Oruç tutan yemesini ve içmesini Benim için terk etmiştir.”



Camiü’s-Sağir, No: 5202

Cevşen Meali

1. Ey desteği olmayanların desteği,

2. Ey dayanağı olmayanların dayanağı,

3. Ey övünülecek birşeyi olmayanların övüncü,

4. Ey imdâda koşacak kimsesi olmayanların imdâdı,

5. Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu,

6. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftihârı,

7. Ey izzeti olmayanların izzeti,

8. Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı,

9. Ey dostu olmayanların dostu,

10. Ey zenginliği olmayanların zenginliği,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.