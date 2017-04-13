Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Eğer Allah’ı, Resulünü ve âhiret yurdunu istiyorsanız, şüphesiz ki sizden iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlar için Allah pek büyük bir mükâfat hazırlamıştır.

Ahzab Sûresi: 29

HADİS:

Hz. İbni Ömer’den (ra) rivayetle:

Kıyamet günü oruç ve Kur’ân, kula şefaat edecekler. Oruç şöyle diyecek: “Ey Rabbim! Ben onu gündüzleyin yemesinden ve nefsanî isteklerinden alıkoydum. Hakkında şefaatimi kabul eyle!” Kur’ân da şöyle diyecek: “Ey Rabbim! Ben onu geceleyin uykusundan alıkoydum. Hakkında şefaatimi kabul eyle!” İkisinin de şefaati kabul edilir.

Camiü’s-Sağir, No: 5202

Cevşen Meali

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

1. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kàim,

2. Ey varlığının sonu olmayan Dâim,



3. Ey mahlûkàtına merhamet eden Râhim,

4. Ey mevcudâtına hükmeden Hâkim,



5. Ey herşeyi bilen Âlim,

6. Ey yarattıklarını koruyan Âsım,

7. Ey herşeyi adâletle taksim eden Kàsım,

8. Ey ayıp ve kusur kendisine ârız olmayan Sâlim,

9. Ey istediğinin maddî ve mânevî rızkını daraltan Kâbıd,

10. Ey istediğinin maddî ve mânevî rızkını genişleten Bâsıt,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.