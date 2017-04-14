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14 NİSAN 2017 CUMA - YIL: 48

Günün Ayet ve Hadisi

14 Nisan 2017, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Ey Peygamber hanımları! Sizden her kim apaçık bir kötülükle huzurumuza gelirse, onun azâbı iki kat arttırılır. Bu ise Allah için pek kolaydır.

Ahzab Sûresi: 30

HADİS:

Hz. İbni Amr (ra) rivayet ediyor:

İsrail oğullarından birisine bir misafir geldi. Kapısında doğurması yakın dişi bir köpek vardı. Köpek kendi kendine şöyle dedi: “Allah’a yemin ederim ki, ben sahibimin misafirine havlamayacağım.” Bunun üzerine karnındaki yavrular havlamaya başladılar. “Bu da ne?” diye soruldu. Allah o kavimden bir peygambere şöyle vahyetti: “Bu sizden sonra gelecek olan ve cahilleri, aklı başında olanlarını bastıracağı bir ümmetin misalidir. ”

Camiü’s-Sağir, No: 5204

Cevşen Meali 

1. Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, 

2. Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, 

3. Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, 

4. Ey korunmak isteyenleri muhâfaza eden,

5. Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, 

6. Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden, 

7. Ey kendisinden inâyetisteyenlere inâyet eden, 

8. Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden, 

9. Ey feryat edenlerin feryâdına koşan, 

10. Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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