Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Sizden kim Allah’a ve Resulüne itaat eder ve güzel işler yaparsa, ona da mükâfâtını iki kat veririz. Onun için Biz Cennette pek güzel ve arkası kesilmeyecek bir rızık hazırlamışızdır.

Ahzab Sûresi: 31

HADİS:

Hz. Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Kıyamet günü Cehennemde kâfirin dişi Uhud Dağı, derisinin kalınlığı 70 arşın, pazusu Beyda Dağı, diz kapağı Verkan Dağı, Cehennemde oturduğu yer ise benim şu andaki yerimle Ribze arası kadardır.

Camiü’s-Sağir, No: 5214

Cevşen Meali

1. Ey affı bol olan,

2. Ey iyiliği büyük olan,

3. Ey hayrı çok olan,

4. Ey fazlı kadîm olan,

5. Ey san’atı güzel olan,

6. Ey lütfu dâim olan,

7. Ey sıkıntıyı gideren,

8. Ey zararı kaldıran,

9. Ey mülkün sahibi,

10. Ey hak ile hükmeden,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.