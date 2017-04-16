Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Ey Peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer halinize lâyık bir takvâ ile korunacaksanız, yabancılarla câzibeli bir sesle konuşmayın ki, kalbinde fesat bulunan kimse bir ümide kapılmasın. Konuşurken, ciddiyet ve ağırbaşlılıkla söz söyleyin.

Ahzab Sûresi: 32

HADİS:

Hz. Osman ibni Ebi’l-As’dan (ra) rivayetle:

Elini bedeninin ağrıyan yerinin üzerine koy ve üç defa “Bismillah” de, yedi defa da şu duâyı oku: “Eûzü billâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühaziru = Hissettiğim acıdan ve korktuğum şeyden Allah’a ve kudretine sığınıyorum.”

Camiü’s-Sağir, No: 5220

Cevşen Meali

1. Ey mağlûp edilmeyen Azîz,

2. Ey kendisinden uzaklaşılmayan Lâtîf,

3. Ey uyumayan gözetleyici,

4. Ey yok olmayan Mevcûd,

5. Ey ölmeyen Hayy,

6. Ey yok olmayan Melik,

7. Ey fenâ bulmayan Bâkî,

8. Ey cehâlet ârız olmayan Âlim,

9. Ey taama muhtaç olmayan Samed, 10. Ey zaafa uğratılmayan Kavî,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.