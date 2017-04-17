Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Evlerinizde oturun, evvelki câhiliyet devri kadınlarının açılması gibi açılıp saçılmayın, namazınızı dosdoğru kılın, zekâtınızı verin, Allah’a ve Resulüne itaat edin. Ey Peygamber âilesi, Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor.

Ahzab Sûresi: 33

HADİS:

Hz. Osman ibni Ebi’l-As (ra) rivayet ediyor:

Sağ elini rahatsızlık duyduğun yerin üzerine koy. Yedi defa elini sürerek her defasında şu duâyı oku: “Eûzü biizzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü = Hissettiğim şu ağrının şerrinden Allah’ın izzet ve kudretine sığınıyorum.”

Camiü’s-Sağir, No: 5221

Cevşen Meali

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

1. Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vâhid,

2. Ey istediğini bulan Vâcid,

3. Ey her yerde hâzır ve nâzır olan Şâhid,

4. Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Mâcid,

5. Ey bütün işlerini ezelî hikmetine göre neticeye ulaştıran Râşid,

6. Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bâis,

7. Ey bütün mülk ve servetlerin hakîki sahibi Vâris,

8. Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Dârr,

9. Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nâfi,

10. Ey kullarına hidâyet veren Hâdi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

