Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Evlerinizde okunan Allah'ın âyetlerini, ilim ve hikmeti tefekkür edin. Şüphesiz ki Allah'ın lûtfu çok geniştir; O herşeyden hakkıyla haberdardır.

Ahzab Sûresi: 34

HADİS:

Esma binti Ebu Bekir’den (ra) rivayetle:

Elini ağrıyan yerin üzerine koy. Sonra da üç defa şu duayı oku:

“Bismillâhi Allâhümme ezhib annî şerre mâ ecidü bida’veti Nebiyyike’t-Tayyibi’l-Mübareki’l-Mekîni ındeke bismillâh = Allah’ın adıyla. Allah’ım, pak, mübarek ve Senin katında büyük bir yeri olan Peygamberinin daveti hürmetine hissettiğim ağrının şerrini benden gider. Allah’ın adıyla...”

Camiü’s-Sağir, No: 5224

Cevşen Meali

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

1. Ey bütün azîmlerden daha Azîm,

2. Ey bütün cömertlerden daha Kerîm,

3. Ey bütün merhametlilerden daha Rahîm,

4. Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakîm,

5. Ey bütün âlimlerden daha Alîm,

6. Ey bütün önce yaratılanlardan daha evvel var olan Kadîm,

7. Ey bütün büyüklerden daha büyük,

8. Ey bütün yücelerden daha Celîl,

9. Ey bütün izzet sahiplerinden daha Azîz,

10. Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Lâtif,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin! Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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