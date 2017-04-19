Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, Allah’ın emirlerine uymakta sebat gösteren erkekler ve kadınlar, sadâkat sahibi erkekler ve kadınlar, sabreden erkekler ve kadınlar, Allah’tan korkan erkekler ve kadınlar, zekât ve sadâkalarını veren erkekler ve kadınlar, oruç tutan erkekler ve kadınlar, nâmuslarını koruyan erkekler ve kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve kadınlar için Allah, mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.

Ahzab Sûresi: 35

HADİS:

Hz. Ebu’d-Derda’dan (ra) rivayetle Resulullah Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Allah, şu dört şeyi kullarının boynuna bir borç olarak yüklemiştir: Namaz, zekât, Ramazan orucu ve cünüplükten yıkanma. Bunlar, Allah’ın haklarında, “Sırların ortaya çıktığı gün” diye buyurduğu sırlardır.



Camiü’s-Sağir, No: 5226

Cevşen Meali

1. Ey ahdinde vefâlı,

2. Ey vefâsında kuvvetli,

3. Ey kuvvetinde yüce,

4. Ey yüceliğinde yakın,

5. Ey yakınlığında lâtîf,

6. Ey lütfunda şerîf,

7. Ey şerefinde azîz,

8. Ey izzetinde azîm

9. Ey azametinde mecîd,

10. Ey yüceliğinde Hamîd,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin! Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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