Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

And olsun ki, Sebe’ kavmi için, yurtlarında Allah’ın kudret ve rahmetine bir delil olmak üzere, sağdan ve soldan onları kuşatan bahçeler vardı. Onlara denildi ki: Rabbinizin rızkından yiyin ve O’na şükredin. İşte size hoş bir belde; Rabbiniz ise çok bağışlayıcıdır.

Sebe’ Sûresi: 15

HADİS:

Hz. Üsame’den (ra) rivayetle:

Salgın hastalık, bir grup İsrail Oğullarına gönderilen azab ve musîbetin kalıntısıdır. Siz bir yerde bulunurken, orada böyle bir hastalık çıkarsa, ondan kaçmak maksadıyla oradan çıkmayınız. Bulunmadığınız bir yerde de çıkarsa, oraya girmeyiniz.

Camiü’s-Sağir, No: 5328

CEVŞEN MEALİ

1. Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan,

2. Ey kulların senâsını saymakla bitiremediği,

3. Ey mahlûkatın celâlini vasfedemediği,

4. Ey künhünü ihatada idraklerin âciz kaldığı,

5. Ey gözlerin kemâlini idrak ve ihâta edemediği,

6. Ey zekâların, sıfatlarına ulaşmaktan âciz kaldığı,

7. Ey fikirlerin, kibriyâsının hakîkatine ulaşamadığı,

8. Ey insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği,

9. Ey kulların, hükmünü geri çeviremediği,

10. Ey herşeyde Kendisini tanıtan deliller açıkça görülen,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.