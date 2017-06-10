Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Fakat onlar şükürden yüz çevirdiler. Biz de onların üzerine şiddetli bir sel gönderdik ve bahçelerini, içinde acı meyveli ağaçlar, meyvesiz bitkiler, biraz da sedir ağacı bulunan iki harap bahçeye çevirdik.

Sebe’ Sûresi: 16

HADİS:

Hz. Enes (ra) rivayet ediyor:

Taundan ölmek her Müslüman için şehitliktir.

Buharî, Cihad: 30; Tıb: 30;

Müslim, İmare: 166; Neseî, Cenâiz: 112;

Darimî, Cihad: 21; Müsned, 2:310; 3:150.

Camiü’s-Sağir, No: 5328

CEVŞEN MEALİ

1. Ey günahları için ve kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi,

2. Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanağı,

3. Ey hak yoldan sapanları hidâyete erdiren,

4. Ey mü’minlerin dost ve sahibi,

5. Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı,

6. Ey bütün güçlülerden daha güçlü,

7. Ey bütün bakanlardan daha iyi gören,

8. Ey bütün ilim sahiplerinden daha âlim,

9. Ey kederli bîçarelerin kaçıp sığındığı,

10. Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.