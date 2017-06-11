Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Nankörlükleri yüzünden onları böyle cezâlandırdık. Biz nankörlerden başkasını cezâlandırır mıyız? Sebe’ Sûresi: 17 HADİS: Hz. Amr ibni Hureys’den (ra) rivayetle: Temiz ve abdestli olarak uyuyan, gündüz oruç tutup gece ibadet yapan kimse gibidir. Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5335 CEVŞEN MEALİ Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: 1. Ey gerçek ikram sahibi Mükrim, 2. Ey dilediğini büyüten ve eserleriyle büyüklüğünü gösteren Muaz­zım, 3. Ey mahlûkatını çeşit çeşit nimetlere garkeden Müna’ım, 4. Ey mahlûkatına lâzım olan herşeyi veren Mu’ti, 5. Ey mahlûkatının ihtiyacını giderip zengin kılan Muğnî, 6. Ey canlılara hayat veren Muhyî, 7. Ey mahlûkatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdî, 8. Ey mahlûkatını nimetleriyle hoşnut kılan Murzî, 9. Ey mahlûkatı her türlü tehlikeden kurtaran Müncî, 10. Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsîn, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.



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