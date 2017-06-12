Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Biz onların yurduyla bereket verdiğimiz memleketler arasında ard arda beldeler meydana getirip aralarında kolaylıkla seyahat etmelerini nasip etmiş ve “Oralarda gece gündüz emniyet içinde dolaşın” demiştik.

Sebe’ Sûresi: 18

HADİS:

Hz. Rabî el-Ensarî (ra) rivayet ediyor:

Yaralanarak, taunla, yıkık altında kalarak, yırtıcı hayvanların yemesiyle, suda boğulmakla, ateşte yanmakla, karın sancısıyla, zâtülcenb hastalığıyla ölmek şehidliktir.

İbni Kani’den.

Camiü’s-Sağir, No: 5339

CEVŞEN MEALİ

1. Ey herşeye kâfî,

2. Ey herşeyi idâre eden kàim,

3. Ey hiçbir şey Kendisine benzemeyen,

4. Ey mülkünde, irâdesi dışında hiçbir şey artmayan,

5. Ey hazînelerinden hiçbir şey eksik olmayan,

6. Ey hiçbir şey Kendisine gizli bulunmayan,

7. Ey misli ve benzeri hiçbir şey bulunmayan,

8. Ey herşeyin anahtarı elinde olan,

9. Ey rahmeti herşeyi kuşatan,

10. Ey herşey fânî olduğu halde Kendisi bâkî kalan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.