Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Onlar ise etraftan fakirler gelip onları rahatsız etmesin diye, “Ey Rabbimiz, şehirlerimizin aralarını uzaklaştır” diyerek kendi kendilerine zulmettiler. Biz de onları darmadağın ederek dillere destan ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden ve çok şükreden herbir kul için ibretler vardır.

Sebe’ Sûresi: 19

HADİS:

Enes’den (ra) rivayetle:

Aşırı mal sevgisi âlimlerin kalbinden hikmeti alıp götürür.

Nüshat-i Sem’an’dan.

Camiü’s-Sağir, No: 5341

CEVŞEN MEALİ

1. Ey gaybı kendisinden başka kimse bilemeyen,

2. Ey kullarından kötülüğü Kendisinden başka kimse defedemeyen,

3. Ey işleri Kendisinden başka kimse idâre edemeyen,

4. Ey günahları Kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen,

5. Ey kalbleri Kendisinden başkası değiştiremeyen,

6. Ey mahlûkàtı Kendisinden başkası yaratamayan,

7. Ey nîmetleri Kendisinden başkası tamamlayamayan,

8. Ey yağmuru Kendisinden başkası yağdıramayan,

9. Ey ölüleri kendisinden başkası diriltemeyen,

10. Ey kullarını kendisinden başkası gerçek zengin kılamayan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.