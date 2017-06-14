Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

And olsun ki İblis, insanların çoğunu saptıracağına dâir iddiâsını gerçekleştirdi ve mü’minlerden bir topluluk hariç hepsi ona uyup gittiler.

Sebe’ Sûresi: 20

HADİS:

Hz. Ebu Malik el-Eş’ârî (ra) rivayet ediyor:

Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillâh amel terazisinin sevap kefesini doldurur. Sübhanellah ve Elhamdüllah gökle yerin arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka yol göstericidir. Sabır ışıktır. Kur’ân ya lehinde veya aleyhinde delildir. Bütün insanlar sabahleyin evlerinden çıkarlar, ya kendilerini azaptan âzâd eder veyahut da azaba mâruz bırakırlar.

Camiü’s-Sağir, No: 5343

CEVŞEN MEALİ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

1. Ey belâları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran Kâşif,

2. Ey keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan Fâric,

3. Ey her mevcuda münâsip bir sûret açan ve fetihler müyesser kılan Fâtih, 4. Ey kullarına yardım eden Nâsır,

5. Ey yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan Dâmin,

6. Ey herşeye fıtratının gàyesini emreden Âmir,

7. Ey her türlü kötülükten sakındıran Nâhî,

8. Ey kullarının ümidi olan Recâ,

9. Ey kullarının ümid beslediği Mürtecâ,

10. Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azîmü’r-Recâ

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.