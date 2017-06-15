Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Aslında şeytanın onlar üzerinde hiçbir gücü yoktur. Fakat Biz, âhirete îmân edenleri, ondan şüphe içinde olanlardan ayırd etmek için şeytana bu fırsatı verdik. Rabbin ise herşeyi gözetip koruyucudur.

Sebe’ Sûresi: 21

HADİS:

Hz. İbni Ömer’den (ra) rivayetle Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Kıyamet gününün dehşetinden, üzerlerinde hiç kimsenin bir alacağı olmadığı halde, kuşlar gagalarını yukarı dikerler, kuyruklarını yere vururlar, içindekileri dışarı atarlar. O halde Kıyametten kork.

Camiü’s-Sağir, No: 5351

CEVŞEN MEALİ

1. Ey zayıfların yardımcısı,

2. Ey fakirlerin hazînesi,

3. Ey gariplerin sahibi,

4. Ey dostların yardımcısı,

5. Ey düşmanların kahredicisi,

6. Ey gökleri yükselten,

7. Ey belâları kaldıran,

8. Ey dostların can yoldaşı,

9. Ey takvâ sahiplerinin sevgilisi,

10. Ey zenginlerin ma’budu,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.