Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

De ki: Allah’tan başka ilâh saydıklarınıza haydi yalvarın! Onlar ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar birşeye sahip olamazlar. Ne onların göklerde ve yerde bir ortaklığı vardır, ne de Allah’ın onlardan bir yardımcısı da yoktur.

Sebe’ Sûresi: 22

HADİS:

Hz. Enes (ra) rivayet ediyor:

Zulüm üç türlüdür. Bir zulüm vardır ki Allah onu bağışlamaz. Bir zulüm vardır ki Allah bağışlayabilir. Bir zulüm daha vardır ki Allah onu ihmal etmez. Allah’ın affetmediği zulüm O’na ortak koşulmasıdır. Allah şöyle buyurur: “şüphesiz şirk büyük bir zulümdür.”

Camiü’s-Sağir, No: 5355

CEVŞEN MEALİ

1. Ey herşeyin evveli ve âhiri,

2. Ey herşeyin ilâhı ve san’atkârı,

3. Ey herşeyin râzıkı ve hâlıkı,

4. Ey herşeyin yaratıcısı ve sultânı,

5. Ey herşeyi daraltan ve genişleten,

6. Ey herşeyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iâde eden,

7. Ey herşeye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden,

8. Ey herşeyi terbiye ve idâre eden,

9. Ey herşeyi döndüren ve değiştiren, 10. Ey herşeyi dirilten ve öldüren,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.