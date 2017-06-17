Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: İzin verdiğinden başka hiç kimsenin şefaati O’nun huzurunda bir fayda vermez. Nihâyet kalblerinden korku giderilince, şefaat bekleyenler şefaat edeceklere “Rabbiniz ne buyurdu?” diye sorarlar; onlar da “Hakkı buyurdu ve şefaat izni verdi” derler. O herşeyden yüce, herşeyden büyüktür. Sebe’ Sûresi: 23 HADİS: Hz. Huzeyfe’den (ra) rivayetle: Zalimler ve yardakçıları Cehennemdedir. Deylemî’nin Münedü’l-Firdevs’inden. Camiü’s-Sağir, No: 5356 CEVŞEN MEALİ 1. Ey yâd edenlerin ve yâd edilenlerin en hayırlısı, 2. Ey şükrü kabul edenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı, 3. Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı, 4. Ey görenlerin ve görülenlerin en hayırlısı, 5. Ey çağıranların ve çağrılanların en hayırlısı, 6. Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı, 7. Ey ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı, 8. Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı, 9. Ey bütün maksud ve matlubların en hayırlısı, 10. Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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