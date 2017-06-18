Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

De ki: Göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kimdir? De ki: Allah’tır. O halde biz veya sizden biri hidâyet üzerinde, diğeri de apaçık sapıklık içindedir.

Sebe’ Sûresi: 24

HADİS:

Hz. Sevban (ra) rivayet ediyor:

Hastayı ziyarete giden kişi dönünceye kadar Cennetin meyveleri arasında yürümektedir.

Müslim, Birr: 39;

Müsned, 5:276, 179.

Camiü’s-Sağir, No: 5358

CEVŞEN MEALİ

1. Ey kendisini çağıranlara cevap veren,

2. Ey kendisine itaat edenleri seven,

3. Ey kendisini sevenlere yakın olan,

4. Ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen,

5. Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden,

6. Ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan,

7. Ey yumuşaklığında hikmetli davranan,

8. Ey hükmünde büyük olan,

9. Ey azametinde merhametli olan,

10. Ey ihsânında kadîm olan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.