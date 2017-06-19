Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

De ki: Bizim işlediğimiz günahlardan siz mes’ul olmazsınız; sizin yaptıklarınızdan da biz mes’ul olmayız.

Sebe’ Sûresi: 25

HADİS:

Hz. Ebu Ümame’den (ra) rivayetle:

Hasta ziyaret eden kişi rahmete dalar. Hastanın yanına oturunca rahmet onu kaplar. Hasta ziyaretinin mükemmel olması, birinizin elini hastanın yüzünün veya elinin üzerine koyması ve halini sormasıyladır. Aranızdaki selâmlaşmanın mükemmel olması da mûsafaha etmekledir.

Camiü’s-Sağir, No: 5359

CEVŞEN MEALİ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyorum ve yalvarıyorum:

1. Ey sebepleri takdir eden Müsebbib,

2. Ey itaatkâr kullarını kendisine yaklaştıran Mukarrib,

3. Ey eşyayı hikmetle peşpeşe getiren Muakkib,

4. Ey kullarının kalblerini halden hale değiştiren Mukallib,

5. Ey herşeye bir miktar tesbit eden Mukaddir,

6. Ey herşeyi düzene koyan Mürettib,

7. Ey kullarını iyiliğe teşvik eden Murağğib,

8. Ey kullarına öğüt veren Müzekkir,

9. Ey mahlûkatı var eden Mükevvin,

10. Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.