Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

De ki: Kıyâmet günü Rabbimiz hepimizi biraraya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hükmedecektir. O hakkı ortaya çıkaran, herşeyi hakkıyla bilendir.

Sebe’ Sûresi: 26

HADİS:

Ali (ra) rivayet ediyor:

İlminden faydalanılan bir âlim, kendini ibadete vermiş bin kişiden daha hayırlıdır.

Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5369

CEVŞEN MEALİ

1. Ey bir işitme, kendisini diğer bir işitmeden alıkoymayan,

2. Ey kendisi için bir iş diğer bir işe mâni olmayan,

3. Ey bir söz, kendisini diğer bir sözden oyalamayan,

4. Ey kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini ka­rı­şık­lığa sevk etmeyen,

5. Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan,

6. Ey mü’minlerin kalblerini İslâmla genişleten,

7. Ey zikriyle mütevâzi ve huşû sahiplerinin kalblerini hoş eden,

8. Ey kendisine iştiyak duyanların kalblerinden kaybolmayan,

9. Ey kendisini arzulayanların son arzusu,

10. Ey âlemde hiçbir şeykendisine gizli olmayan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilâh yok ki, bize imdâd etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.