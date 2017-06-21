Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: “Allah’a ortak koştuğunuz şerikleri bana gösterin” de. Hâşâ! Yegâne izzet ve hikmet sahibi Allah O’dur. Sebe’ Sûresi: 27 HADİS: Hz. Numan ibni Beşir’den (ra) rivayetle: Ey Allah’ın kulları! Ya saflarınızı dosdoğru tutarsınız, ya da Allah kalplerinizi birbirinden ayırır. Buharî, Ezân: 71, 72 Camiü’s-Sağir, No: 5372 CEVŞEN MEALİ 1. Ey herşeyi var olmadan bilen, 2. Ey vaadi doğru olan, 3. Ey lütfu açık olan, 4. Ey emri üstün ve galip olan, 5. Ey kitabı sağlam olan, 6. Ey kaza ve hükmü var olan, 7. Ey Kur’ân’ı yüce olan, 8. Ey saltanâtı kadîm olan, 9. Ey fazl ü keremi dâim olan, 10. Ey Arşı büyük olan, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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