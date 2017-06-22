Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Biz seni insanların hepsine birden müjdeleyici ve sakındırıcı olarak gönderdik; lâkin insanların çoğu bilmezler. Sebe’ Sûresi: 28 HADİS: Hz. Üsame bin Şüreyk (ra)’dan rivayetle: Ey Allah’ın kulları! Tedavî olunuz. Şüphesiz Allah, hiçbir hastalık vermemiştir ki, ilâcını da vermemiş olsun. Birtek hastalık hariç, o da ihtiyarlıktır. Camiü’s-Sağir, No: 5373 CEVŞEN MEALİ 1. Ey rablık iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi, 2. Ey bütün kapıları açan, 3. Ey sebepler tasarrufunda bulunan, 4. Ey sevapları veren, 5. Ey doğruları ilham eden, 6. Ey bulutları yoktan yaratan, 7. Ey azab ve ikabı şiddetli olan, 8. Ey hesabı sür’atli gören, 9. Ey dönüş kendisine olan, 10. Ey bağışlayan ve tevbeleri kabul eden, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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