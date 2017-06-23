Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: “Eğer doğru söylüyorsanız, vaad ettiğiniz kıyâmet günü ne zaman?” diye soruyorlar. Sebe’ Sûresi: 29 HADİS: Hz. Muaz ibni Cebel’den (ra) rivayetle: Abdullah ibni Selâm Cennette [Cennetle müjdelenen on kişiden sonra] onuncudur. Ahmed ibni Hanbel’in Müsned’i, Taberanî’nin Kebîr’i ve Hâkim’in Müstedrek’inden. Camiü’s-Sağir, No: 5373 CEVŞEN MEALİ Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyorum ve yalvarıyorum: 1. Ey Rabbimiz, 2. Ey İlâhımız, 3. Ey Seyyidimiz, 4. Ey Mevlâmız, 5. Ey Yardımcımız, 6. Ey Koruyucumuz, 7. Ey Kâdirimiz, 8. Ey Râzıkımız, 9. Ey Delilimiz, 10. Ey Mededkârımız, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Okunma Sayısı: 70

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.