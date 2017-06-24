Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
“Eğer doğru söylüyorsanız, vaad ettiğiniz kıyâmet günü ne zaman?” diye soruyorlar.
Sebe’ Sûresi: 29
HADİS:
Hz. Muaz ibni Cebel’den (ra) rivayetle:
Abdullah ibni Selâm Cennette [Cennetle müjdelenen on kişiden sonra] onuncudur.
Ahmed ibni Hanbel’in Müsned’i, Taberanî’nin Kebîr’i ve Hâkim’in Müstedrek’inden.
Camiü’s-Sağir, No: 5373
CEVŞEN MEALİ
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyorum ve yalvarıyorum:
1. Ey Rabbimiz,
2. Ey İlâhımız,
3. Ey Seyyidimiz,
4. Ey Mevlâmız,
5. Ey Yardımcımız,
6. Ey Koruyucumuz,
7. Ey Kâdirimiz,
8. Ey Râzıkımız,
9. Ey Delilimiz,
10. Ey Mededkârımız,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.