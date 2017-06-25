Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

İnkâr edenler, “Biz ne bu Kur’ân’a, ne de ondan önceki kitaplara inanmayız” dediler. Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman suçu birbirlerinin üzerine atarken o zâlimleri bir görsen! Tâbi olanlar, peşlerine takıldıkları büyüklerine “Siz olmasaydınız biz îmân etmiştik” derler.

Sebe’ Sûresi: 31

HADİS:

Hz. Cabir’den (ra) rivayetle:

Osman ibni Afvan, dünyada da dostumdur, ahirette de.

Ebu Ya’lâ’nın Müsned’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5377

CEVŞEN MEALİ

Allah’ın ismiyle. Allah bana kâfi.

Allah’tan başka ilâh yok. Allah herşeye şâhid. De ki; O Allah’tır. Allah’ın dilediği olur. Rabbim Allah’tır. Allah’ın şânı yücedir. Allah âlîdir. Allah’a tevekkül edip güvendim. Allah onlara karşı sana kâfidir. O herşeyi işiten ve bilendir.

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin.

Ey kendisinden başka ilâh olmayan Allah’ım! Eman ver bize, eman diliyorum. Sana olan medh ve senâları sayıp dökemiyorum. Sen, Zâtını övdüğün gibisin.