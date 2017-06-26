Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Büyüklük taslayanlar ise, kendilerine tâbi olanlara, “Siz hidâyete eriştiniz de biz mi sizi ondan çevirdik?” derler. “Hayır, siz kendiniz mücrimdiniz.” Sebe’ Sûresi: 32 HADİS: Hz. Ebu Hüreyre (ra) Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor: Osman, büyük bir hayâ sahibidir. Melekler de ondan hayâ ederler.

Camiü’s-Sağir, No: 5380 CEVŞEN MEALİ Ey bütün kemâl sıfatlarını taşıyan hakikî Ma’bud olan Allah! Ey bütün mahlûkata rızık verip merhamet eden Rahman! Ey âhirette sâlih kullarına lütuflarda bulunacak olan Rahîm! Ey bütün günahları bağışlayan Gafûr! Ey kullarının ibâdet ve şükürlerine bol mükâfatla karşılık veren Şekûr!



Okunma Sayısı: 83

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.