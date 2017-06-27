Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Azâbı gördüklerinde için için pişmanlık duyarlar. Biz o kâfirlerin boyunlarına demir boyunduruklar takarız. Onlar ancak yaptıklarının cezâsını bulurlar.

Sebe’ Sûresi: 33

HADİS:

Ramazan ve Kurban bayramlarını "Lâ ilâhe illallah"larla, "Allahü ekber"lerle, "Elhamdülillah"larla, "Sübhanallah"larla süsleyiniz.

Camiü’s-Sağir, No: 5310

CEVŞEN MEALİ

Zâtın için saydığın güzel isimlerin, yüce sıfatların ve eksiksiz kelimelerin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; beni, anne-babamı, Üstadım Said Nursî'yi, Nur Talebelerini ve bütün erkek ve kadın mü'min ve

Müslümanlardan hayatta olan ve ölenleri bağışla!

Bize öyle bir merhamette bulun ki, Senden başkasının merhametine ihtiyacımız kalmasın! Dünyada ve âhirette ihtiyaçlarımızı yerine getir ve dileğimizi ihsan eyle! Dünyadan ayrılırken son nefesimizi saâdet, şehâdet, ikram ve müjdeyle vermemizi nasip eyle!