Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Biz hiçbir beldeye, onları âkıbetlerinden sakındıran bir peygamberi göndermedik ki, oranın mağrur zenginleri “Sizinle gönderileni biz inkâr ediyoruz” demiş olmasın.

Sebe’ Sûresi: 34

HADİS:

Mü’minin haline şaşılır. Onun her işi hayırdır. Bu, mü’minden başkasına nasip olmaz. Çünkü ona bir nimet verildiğinde şükreder. Bu onun için bir hayır olur. Başına bir musîbet geldiğinde de sabreder. Bu da kendisi için bir hayır olur.

Camiü’s-Sağir, No: 2624

CEVŞEN MEALİ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

1. Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vâhid,

2. Ey istediğini bulan Vâcid,

3. Ey her yerde hâzır ve nâzır olan Şâhid,

4. Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Mâcid,

5. Ey bütün işlerini ezelî hikmetine göre neticeye ulaştıran Râşid,

6. Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bâis,

7. Ey bütün mülk ve servetlerinhakîki sahibi Vâris,

8. Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Dârr,

9. Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nâfi,

10. Ey kullarına hidâyet veren Hâdi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.