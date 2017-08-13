Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Senden sonra kullarımızdan seçtiklerimizi o Kur’ân’a vâris kıldık. Onlardan kimi vardır, kitaba uygun hareket etmeyerek kendisine zulmeder. Kimi, bazı kusurlar işlemekle birlikte ona riâyet eder. Bir de onlardan öyleleri vardır ki, Allah’ın izniyle hayırda diğerlerini geride bırakırlar. Bu ise pek büyük bir lûtuftur.



Fatır Sûresi: 32

HADİS:

Hz. Aişe’den (r.anha) rivayetle:

Yumuşak huyluluğu elden bırakma. Çünkü yumuşak huyluluk hangi şeyde bulunursa mutlaka onu süsler. Hangi şeyden de çekilip alınırsa onu da mutlaka çirkinleştirir.



Camiü’s-Sağir, No: 5503

EVRAD-I KUDSİYE -36-

114- Allah onları arkalarından kuşatır, Kur’an onların iddia ettikleri gibi değil, O Levh-i Mahfuzda korunan, şerefli, yüce bir kitaptır.

115- Namazlara ve bilhassa orta namaza devam ve dikkat edin ve Allah için namaza itaatle durup kıyamda bulunun.

116- Hiçbir kimse yoktur ki yanında onu muhafaza eden (bir melek) bulunmasın. Allah en iyi koruyan ve muhafaza eden Hafiz’dir. Ey Hafiz bizleri her şer ve zarardan muhafaza eyle.