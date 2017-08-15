Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

“Üzüntü ve korkumuzu gideren Allah’a hamd olsun,” derler. “Şüphesiz ki Rabbimiz çok bağışlayıcı ve kullarının mükâfâtını fazlasıyla vericidir.

Fatır Sûresi: 34

HADİS:

Ümm-ü Enes’den (ra) rivayetle:

Namaza dört elle sarıl. Çünkü o cihadın üstünüdür. Günahlardan da uzak dur. Çünkü bu en faziletli hicrettir.

Mehamilî’nin Emaliye’sinden

Camiü’s-Sağir, No: 5505

EVRAD-I KUDSİYE -38-

118- Takva sahipleri; Rabb’imiz! Biz îman ettik, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem ateşinden muhafaza eyle, diye duâ ederler.

119- Onlar sabırlı, imanlarında sadık ve samimi, Allah’ın huzurunda itaatla divan duran, mallarını hayırda harcayan, seher vakitlerinde istiğfar edenlerdir. Allah, kendisinden başka ilâh olmadığına şahitlik etti. Buna melekler ve adaletten ayrılmayan ilim sahipleri de şahitlik ettiler ki, Ondan başka ilâh yoktur; O herşeye galip Azîz, herşeyi hikmetle donatan Hakîm’dir.

120- Allah katında makbul olan din ancak İslâm dinidir.